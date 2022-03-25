يقتل عمه في الشارع رمياً بالرصاص

المصدر: البيان

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قتل شخص في مصر عمه بالشارع رمياً بالرصاص بسبب خلاف على ميراث.

وذكر موقع «مصراوي» الإخباري أن المتهم أقدم على جريمته النكراء اليوم قبل صلاة الجمعة.

وتلقى اللواء مصطفى البكري، مدير قطاع الجنوب، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع جريمة القتل، وانتقل رجال الشرطة بسرعة إلى محل البلاغ.

وكشفت جهود البحث والتحري أن المتهم يبلغ من العمر 44 سنة، وأطلق النار على عمه البالغ من العمر 61 سنة في منطقة سكنهما.

ونجحت الشرطة في ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.