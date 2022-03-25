سيدة تتصل بالطوارئ .. بسبب وجبة كنتاكي 4 قطع

المصدر: وكالات

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شكاوى كثيرة تتلقاها أقسام الشرطة في بلدان العالم من مواطنيها يحتجون فيها على أمور قد يبدو البعض منها بسيطا لا يستدعي التدخل من الأمن، ومن أغرب هذه الوقائع ما تلقاه مركز شرطة في ولاية أوهايو الأمريكية.

في اتصال غريب وشكوى جمعت بين الحدة والاندفاع، تلقى مركز الشرطة في ولاية أوهايو الأمريكية مكالمة هاتفية على خط الحالات الطارئة 911، من سيدة ينتابها غضب شديد وهي تشتكي من مطعم دجاج «KFC كنتاكي»، بسبب أن وجبتها التي طلبتها أتت إليها ناقصة، بحسب شبكة «سكاي نيوز».

سبب تلك الثورة العارمة من السيدة الأمريكية، هو أنها بعد دفعها ثمن وجبة دجاج «KFC» المكونة من 8 قطع، حصلت على الوجبة الأصغر التي تحتوي على 4 قطع فقط، وفقا لما ورد في شكواها بحسب شرطة أوهايو التي وصفت السيدة بأنها كانت غاضبة للغاية.

وقال الشرطي الذي تلقى المكالمة على خط الحالات الطارئة 911: «لقد كانت السيدة غاضبة جدا، واشتكت لنا من أنها دفعت ثمن وجبة دجاج كنتاكي مكونة من 8 قطع بينما حصلت على 4 قطع فقط، وأكملت حديثها بأنها تريد باقي الدجاج».

حاولت الشرطة امتصاص غضب السيدة - لم يكشف عن اسمها - وإخبارها بأن شكواها لا تُصنف ضمن الحالات الطارئة وأنها يجب عليها أن تتقدم بـ شكوى مدنية، إلا أنها لم تتفهم ذلك وأصرت على أن يأتي فرد الشرطة إلى منزلها للتحقيق: «أمام إصرارها الشديد وغضبها العارم الذي تملكها، قررنا أن نرسل لها فرد شرطة، وبالفعل ذهب إليها وامتص غضبها وأخبرها بهدوء أن ليست كل الشكاوى تُصنف ضمن الحالات الطارئة، وأنها عليها بأن تتقدم بشكوى أخرى للمنازعات المدنية، وبالفعل اقتنعت السيدة»، وفقًا لشرطة أوهايو.

رغم الجانب المُضحك في هذه الواقعة، إلا أن على إثرها، صدر بيان عن شرطة أوهايو طلبت فيه من مواطنيها عدم التسرع والاتصال بخط الحالات الطارئة إلا في الحالات التي تستدعي تدخل عناصر الشرطة فقط، بحسب وكالة أنباء «يونايتد برس إنترناشونال» الأمريكية.