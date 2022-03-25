وفاة شخص وإصابة 49 في انقلاب حافلة بالسعودية

المصدر: البيان

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توفي شخص وأصيب 49 آخرون في حادث انقلاب حافلة ركاب بالسعودية.

وباشرت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي في «صحة الطائف» بالسعودية، صباح اليوم الجمعة، حادث انقلاب حافلة ركاب على طريق الرياض بالقرب من منطقة العطيف، وذلك بعد تلقيها بلاغاً من العمليات الموحدة.

وأوضح المتحدث باسم «صحة الطائف» سراج الحميدان، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن الحادثة، وعلى الفور تم تفعيل غرفة القيادة وتحريك القيادة الميدانية وأربع فرق إسعافية، وتم رفع جاهزية الفرق الإسعافية بالمستشفيات الحكومية والخاصة والعسكرية. وفقا لصحيفة عكاظ.

وقال الحميدان: نتج عن الحادثة 50 حالة، منها 42 «حالة خضراء» تم تقديم الخدمات الإسعافية لها في الميدان، وثلاث حالات «تحت المتوسط» تم نقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وأربع حالات «حرجة» تم نقلها إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري، وحالة وفاة.