انتحار جماعي لعائلة فرنسية من 4 أشخاص في سويسرا

المصدر: البيان

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حادث مروّع شهدته سويسرا، حيث قضى أربعة أشخاص من عائلة واحدة بعد سقوطهم من الطابق السابع لإحدى البنايات في مدينة مونترو، بحسب ما أفادت به الشرطة التي قالت إن شخصا خامسا يوجد في المستشفى.

وجاء في بيان قوات الأمن أن الضحايا هم الأب (40 عاما) والأمّ (41 عاما) وشقيقتها التوأم وابنة الزوجين وعمرها 8 سنوات. أما شقيق الطفلة (15 عاما) فهو في حالة خطيرة ويخضع للعلاج، بحسب "يورونيوز".

ولا تزال الأسباب مجهولة حتى الساعة لكن المعلومات الأولية تفيد بأن الحادث وقع حين كانت قوات الأمن بصدد دخول الشقة السكنية لمعاجلة مشكلة تتعلق بدراسة أحد الطفلين.

وبحسب تصريح الناطق باسم الشرطة المحلية لإحدى الإذاعات السويسرية الحكومية، فإن الدرك لم يتسن لهم دخول البيت ويبدو أنه في هذا الوقت بالذات قرر أفراد العائلة إلقاء أنفسهم من شرفة الشقة الموجودة في الطابق السابع من البناية.

وقد طرق الأمن الباب فسمعوا من بالداخل يسأل من الطارق. وبمجرّد أن عرّف الدرك عن أنفسهم، لم يصدر أي صوت من داخل المنزل فلم يجدوا بدا من المغادرة لكن في هذه الأثناء، اتصل أحد الشهود بالشرطة ليبلغ عن سقوط أشخاص من شرفة إحدى الشقق. وقد كان الشاهد حاضرا أثناء وقوع الحادث بحسب الناطق باسم الشرطة المحلية.

وقد فتحت السلطات تحقيقا في القضية للوقوف على ماهية وأسباب هذه المأساة.