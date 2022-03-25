ظاهرة فلكية نادرة تشهدها سماء مصر الاثنين

المصدر: البيان

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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر عن ظاهرة فلكية نادرة تشهدها سماء مصر يوم الاثنين المقبل.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك في المعهد، أن المصريين سيشاهدون القمر مقترناً مع كواكب الزهرة والمريخ وزحل في مثلث سماوي رائع.

وأكد تادرس، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري، أن هذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك ومراقبة النجوم والمهتمين بهذا المجال لرصدها، منوهاً بأنها فرصة مثالية التصوير.

وقال إن ذلك المشهد الرائع يظهر مع طلوع الفجر، ثم تختفي جميع الكواكب في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

وأضاف أنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية، مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونفى حدوث أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض بسبب تلك الظاهرة.

يُذكر أن كوكب الزهرة هو الثاني بعداً من الشمس، والأقرب إلى الأرض، وأن المريخ رابع كوكب قرباً من الشمس وآخر كوكب من الكواكب الأرضية الأربعة الداخلية، وأن زحل هو السادس قرباً من الشمس وثاني أكبر كوكب في مجموعتنا الشمسية.