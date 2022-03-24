يفوز بـ 5.5 مليون دولار في سحب بعد اختياره لنفس الأرقام لمدة 30 عاماً

المصدر: البيان

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نجح رجل من كوينبيان، نيو ساوث ويلز بأستراليا في الحصول على أكثر من 5.5 مليون دولار في فوز هائل بأوز لوتو بعد لعب نفس الأرقام لمدة 30 عاماً.

وقال الفائز لصحيفة The Lott: “لقد لعبت نفس الأرقام لمدة 30 عاماً ولم أفز بأي شيء".

لكن هذه المرة حصل على الدرجة الأولى الفائزة في قرعة Oz Lotto 1466، التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، وربح 5543173.97 دولار.

وقال الفائز إنه لا ينوي تغيير عاداته وسيواصل الذهاب إلى العمل، كما انه سيسرع في تكوين عائلة.

كما وعد أصدقاءه بدعوتهم للاحتفال بفوزه على بعض الوجبات الجاهزة الصينية.

وكانت الأرقام الفائزة في سحب Oz Lotto 9، هي 27 و 2 و 16 و 7 و 22 و 12 ، بينما كانت الأرقام التكميلية 8