يحاول التجديف ألفي كيلومتر لملاقاة زوجته بعد فراق سنتين (فيديو)

المصدر: أ ف ب

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أنقذت البحرية التايلاندية، اليوم، رجلاً فيتنامياً كان يحاول التجديف للوصول إلى الهند، لملاقاة زوجته التي اضطُر إلى الابتعاد عنها سنتين بسبب وباء كوفيد -19.

وكان هو هوانغ هونغ قد غادر فوكيت جنوبي تايلاند بداية مارس الجاري على متن قارب صغير قابل للنفخ يحمل القليل من عبوات الماء وأكياس المعكرونة سريعة التحضير.

والهدف من هذه الرحلة عبور خليج البنغال للوصول إلى الهند الواقعة على بعد نحو ألفي كيلومتر لرؤية زوجته التي ابتعد عنها سنتين بسبب قيود السفر الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد -19.

وقد رُصد الرجل، البالغ 37 عاماً، أمس، من جانب قارب صيد قرب جزر سيميلان في تايلاند على بعد نحو 80 كيلومترا ًمن البر الرئيسي.

وقال القبطان بيشيت سونغتان، من مركز قيادة الأمن البحري في تايلاند، إن الصيادين اتصلوا بالسلطات التي جاءت لإنقاذه وأوقفوه.

وأضاف القبطان أن هو هوانغ هونغ لم يكن لديه خريطة أو بوصلة أو نظام تحديد المواقع العالمي أو ملابس احتياطية ولم يكن لديه سوى كمية محدودة من الماء.

وكانت رحلة الزوج المشتاق بدأت في فيتنام التي سافر منها إلى بانكوك، وعندما عرف أنه بحاجة إلى تأشيرة لدخول الهند، سافر بالحافلة إلى فوكيت حيث اشترى الزورق.

وعلى ما يبدو، أعاقته الرياح المعاكسة ولم يحرز تقدماً يُذكر خلال أسبوعين من رحلته.

وسيُنقل هو هوانغ هونغ إلى فوكيت حيث سيخضع للاستجواب.

وقد اتصلت السلطات التايلاندية بسفارتي فيتنام والهند للنظر في قضيته.