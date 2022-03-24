فيديو .. سيارة طائرة ومكافأة للعثور على السائق

المصدر: وكالات

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رصدت شرطة لوس أنجلوس مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تقود لتوقيف شخص قاد سيارة "تسلا" بشكل متهور ما أدى إلى طيرانها في الهواء، وحدوث أضرار في الممتلكات.

ووثق مقطع فيديو للحادثة التي نشرتها شرطة المقاطعة، السيارة وهي تقفز بارتفاع كبير في الهواء وتمر فوق تقاطع مروري ثم تتدحرج على عجلاتها الأمامية وتصطدم بسيارتين كانتا متوقفتين وحاويات قمامة، وفقا للحرة.

وتبحث الشرطة حاليا عن سائق السيارة المستأجرة وهي من نوع تسلا "أس"، بعد أن تركها وفر هاربا.

وقالت إنه سيواجه تهمة "الاصطدام والفرار"، أي الهروب من مكان الحادثة، ورصدت ألف دولار لمن يساعد في القبض عليه.