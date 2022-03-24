هل تلجأ مصر إلى «خبز البطاطا» بديلاً عن القمح؟

المصدر: البيان

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في ظل المتغيرات والأحداث التي يشهدها العالم والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وما قد يترتب على ذلك من تغيرات في استيراد القمح ظهر طرح إنتاج الخبز من البطاطا الجنداوي لسد العجز والفجوة الغذائية للخبز؛ حيث إن إنتاج الخبز من البطاطا الجنداوي؛ لن يصبح فقط مجرد بديل مكمل لدقيق القمح ولكنه سيصبح أساساً مع الوقت لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بالتكامل مع البطاطا الجنداوي.

وقال الدكتور عبد المنعم الجندي أستاذ تربية الخضر والنباتات الطبية والعطرية ووكيل محطة بحوث البساتين بكفر الشيخ إن البطاطا الجنداوي ؛ هي الحل المصري لمشكلة استيراد القمح و مجابهة مشكلة استيراد القمح في ظل أجواء الحروب القائمة بين روسيا وأوكرانيا التي نستورد منهما الغالبية العظمي من القمح.

وأكد أنه من خلال أبحاثه حول إنتاج هجن متميزة من البطاطا ؛ تم إنتاج هجن البطاطا الجنداوي الأقل إلى حد ما في تركيز السكر ؛ عن باقي الأصناف المصرية والأعلى بكثير في المادة الجافة ؛ عن جميع الأصناف الذي أعطاه مزايا نسبية عديدة ؛ أهمها أنها تجعله صالحا لإنتاج العيش بمختلف أنواعه .



وأضاف الجندي أنه قام مرارا وتكرارا بأحدث تجارب خلط البطاطا مع دقيق القمح ؛ وقد وصل لأعلى نسبة يمكن خلطها وهي نسبة واحد إلى واحد بطاطا القمح.

وأوضح الجندي أن طريقة إنتاج الخبز من البطاطا ؛ هي طريقة لها مزايا عديدة ؛ وجميع هذه المزايا تتجه لصالح البطاطا التي يمكن للفدان الواحد منها يعطي 20 طنا ؛ وهو ما يعادل إنتاجية 10 أفدنة من دقيق القمح وبالتالي بزراعة واحد من عشرة من مساحة القمح زرعة بطاطا تعطي مثل كل ما ننتجه من قمح وفق صحيفة الأهرام .

وبالتالي يمكن للبطاطا أن توفر علينا مثل ما ننتج من دقيق قمح وهذا يغنينا عن استيراد القمح ؛ كما أن البطاطا خالية الجلوتين من خلال دقيقها الذي يمكن استخدامه لأصحاب حساسية جلوتين القمح .

طريقة إنتاج الخبز من البطاطا

يتم سلق البطاطا وخلطها مباشرة مع دقيق القمح وتوفير كمية من مياه العجن لوجودها في البطاطا المسلوقة.

حيث يتم بعد حصاد البطاطا غسلها جيدا وسلقها وتعبئتها في أوزان مختلفة ( 20 او 25 كجم) في عبوات مختلفة تنقل إلى الأفران مباشرة أو مجمده بالعبوات الخاصة بها .

يتم العجن والخبز بنفس الطرق العادية المتداولة ليخرج رغيف خبز فائق الجودة مستصاغ ؛ ويعتبر منتجاً محلياً مصرياً يسهل توفيره طول العام.

كما أنه يمكن عمل كل ذلك آليا وعمل كميات كبيرة جدا وتوفيرها وتوزيعها على المخابز المختلفة في اي مكان.