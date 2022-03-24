مصر .. أول تصريح من والدة ضحية الصور المفبركة بعد الحكم على المتهم السادس

المصدر: البيان

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عبرت والدة الطالبة المصرية بسنت خالد التي راحت ضحية الابتزاز الإلكتروني في محافظة الغربية، عن فرحتها وسعادتها بالحكم الصادر من محكمة الطفل بطنطا بـ حبس المتهم السادس في القضية 5 سنوات، ويدعى «محمود ع»، طالب بالصف الأول الثانوي، قائلة إن القرار أثلج صدرها بعض الشيء، وإنها في انتظار الحكم على المتهمين الـ 5 الآخرين، في شهر مايو المقبل، مضيفة: «الحمد لله، عقبال الباقيين، إن شاء الله نفرح أكتر».

وأوضحت الأم أنها كانت حريصة على حضور جلسة النطق بالحكم على المتهم السادس، اليوم الخميس، ولكنها علمت أن هيئة المحكمة ترفض الحضور، لافتة إلى أنها قررت زيارة قبر ابنتها، غدا الجمعة، من أجل تهنئتها بالحكم، وأن دماءها لم تضع هباءً، وفقا لصحيفة الوطن.

وقررت محكمة الطفل بطنطا الحكم على المتهم السادس في قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية، وهو طالب بالصف الأول الثانوي، 16 عاما، بالسجن سنتين بتهمة هتك العرض، وبراءة من تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وحبسه 3 سنوات، بتهمة نشر صور بدون رضا المجني عليها، واعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع، ومضايقة المجني عليها باستخدام وسائل الاتصال.

وتعود أحداث الواقعة، إلى شهر ديسمبر الماضي، عندما الجهات الأمنية في الغربية إخطارا من مركز شرطة كفر الزيات، يتضمن ورود بلاغ بتناول الطالبة بسنت خالد، 17 عاما، طالبة بالصف الثاني الثانوي الأزهري، مقيمة بقرية كفر يعقوب، دائرة المركز، حبة حفظ الغلال، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى مستشفى طنطا الجامعي، وحررت أسرة الطالبة محضرا تتهم فيه عددا من الأشخاص بالتسبب في وفاتها بعد تعرضها إلى الابتزاز الإلكتروني منهم ونشر صور لها على «فيسبوك وواتسآب».