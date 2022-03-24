برج خليفة يقدم فنجان شاي مطلي بالذهب

المصدر: دبي- اليازية البدواوي

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سلطت مواقع إخبارية مؤخراً الضوء على فنجان شاي فريد من نوعه يقدمه أحد المطاعم الشهيرة بمدينة دبي، ويقع تحديداً في أطول مبنى بالعالم، برج خليفة، متميزاً بأنه شاي مطلي بالذهب.

وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً في أوساط الذواقة ومحبي الشاي ممن يتوقون للتعرف على كل جديد في عالم فناجين الشاي، ليقدم مطعم "أتموسفير" ببرج خليفة فنجانه الأخير مطلياً بالذهب من عيار 24 قيراطاً.

ليكون الفنجان محطة جذب جديدة للمطعم الذي يصنف من بين الأعلى في العالم، وصرعة لا يمكن مقاومة مشاركتها على منصات التواصل.

وبالنسبة للمكون الأبرز في ذلك الفنجان، دار نقاش حول سعر ذلك المشروب، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى تكلفته التي تقدر بحوالي 160 درهماً، نقلاً عن موقع "إنفورمال نيوز".