وحش لوس أنجليس يحاول دخول غينيس مجدداً بتناول أغلى طبق بطاطا مقلية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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وحش لوس أنجليس أو كيفن توماس ستراهل، وحش تناول الطعام وحامل الرقم القياسي يعود مجدداً من قلب أحد المطاعم الأسطورية في مانهاتن الأمريكية، «سيرينديبيتي 3» ليتذوق أغلى صحن بطاطا مقلية في العالم.

ولفت موقع «غينيس للأرقام القياسية» بأن وحش لوس أنجليس معروف بقدراته التنافسية في الأكل وضمن وقت قياسي وقد تمكّن من جمع ملايين المتابعين له على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وحجز توماس له في المطعم تجربة مع متعة المذاق لتناول طبق وصفه بأنه نخبة النخبة. ويشتهر «سيرينديبيتي 3» بتقديم البطاطا المقلية التقليدية مع إضافة فاخرة جعلت من يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كصحن بطاطا تبلغ قيمته الـ200 دولار.

ويدخل في الوصفة الفخمة مجموعة من النكهات وأجود المكونات سيما غبار الذهب القابل للأكل 23 قيراطاً والكمأة السويسرية والمنتجات العضوية وسواها. ويقول الشيف جو كالديروني: «لقد ابتكرنا أغلى صحن بطاطا مقلية من أجل اليوم الوطني لأصابع البطاطا المقلية».

وبعد مشاهدة الشيف فريدي شون كيويرت يقوم بعملية تحضير الطبق، اختار توماس صاحب الـ2.74 مليون مشترك على قناته على يوتيوب خوض التجربة، وكان الهدف كما يقول «محاولة التهام الصلصة وتناول البطاطا بأسرع وقت ممكن». وعلق ستراهل الحاصل على ثمانية ألقاب في غينيس على التجربة قائلاً: «إنها فعلاً البطاطا الأغلى في العالم والأفضل». وأضاف بأن الشق المذهل يتعلق بتناول الذهب ومنح المطعم صاحب الأرقام القياسية لعدد من الأطباق ضمنها تحلية بـ25 ألف دولار تصنيف خمس نجوم.