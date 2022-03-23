فنان عالمي يفاجئ عروساً يوم زفافها ويشعل وسائل التواصل

المصدر: وكالات

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فاجأ الفنان الأمريكي العالمي، توم هانكس، عروساً كانت بطريقها لحضور حفل زفافها بأن طلب التقاط صورة معها، ليشغل بذلك وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

فقد انتشرت صور لحفل زفاف في مدينة بيتسبرغ التابعة لولاية بنسلفانيا الأمريكية، أظهرت عروساً بجانب هانكس، لتتضح بعدها تفاصيل ما جرى.

وأوضحت العروس أنها تفاجأت عند خروجها من باب الفندق باقتراب الممثل منها، ليقول لها: "مرحباً.. أنا توم هانكس. أرغب في الحصول على صورة معك".

وأضافت أنها دهشت لما رأت وسمعت، وثبتت في مكانها للحظات قبل أن تدرك ما يحدث.

كما تابعت أن الممثل التقط صوراً مع صديقاتها، وهنأ الجميع، وبعد ذلك انصرف، معبرة: "كانت صدفة حلوة وممتعة للغاية".

كذلك قالت إن هانس أخبرها بأنها تبدو جميلة، وأنه سعيد جداً لأجلها، مضيفة: "كان ساحراً ورائعاً".

يشار إلى أن الممثل يتواجد في بنسلفانيا من أجل تصوير فيلم جديد له يحمل عنوان: "رجل يدعى أوتو".

وأوضحت العروس أنها بالصدفة كانت في حديث مع شقيقتها عن جمال القصة التي يتحدث عنها الفيلم الجديد.