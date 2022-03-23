السعودية تضبط (3,320,000) قرص إمفيتامين مخدر في شحنة ليمون

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، من ضبط (3,320,000) قرص إمفيتامين مخدر بمحافظة جدة. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (3,320,000) قرص إمفيتامين مخدر، تم تهريبها إلى المملكة مخفية في شحنة ليمون، والقبض على المتهمين بتهريبها في محافظة جدة، وهما مقيم من الجنسية الأردنية ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.