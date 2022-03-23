صدفة بلون الدم.. قصة زوجين شاهدا جريمة قتل "صوت وصورة"

المصدر: البيان

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ساق القدر رجلاً وزوجته إلى مسرح جريمة قتل استغرقت أحداثها دقائق قليلة في حي المهندسين وسط الجيزة بمصر بعدما أنهى شاب حياة ثلاثيني بطعنة قاتلة وسط دهشة المارة.

لم يكمل عامه الخامس والعشرين حتى زج عامل بنفسه في التهلكة مرتكبا جريمة قد يقضي معها سنوات شبابه خلف قضبان زنزانة أو تقوده للوقوف على "طبلية عشماوي".

صخب وضجيج ميدان سفنكس كانا شاهدين على دماء سالت أسفل كوبري 15 مايو معلنة وقوع قتيل على يد شخص ليس بالغريب عنه بسبب لعنة المال.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع مصراوي فقد نشبت مشادة كلامية بين عامل وآخر يكبره بـ11 عامًا تراشقا خلالها بالألفاظ ليتوعد كل منهما الآخر بالإيذاء سرعان ما تطورت إلى مشاجرة أشهر على أثرها الأول سكينًا ملوحًا بنصلها الفضي "شكلك مش هتجيبها البر".

على بعد خطوات من تلك المشاحنة، وقف زوجان يتابعان ما سيسفر عنه الأمر دون أن يدري أي منهما بما ستشهده الثواني القادمة.

سدد صاحب الـ25 ربيعًا طعنة بسكينه أعلى صدر الطرف الثاني في مشهد ظنه الزوجان جزءت من عمل درامي أو برنامج مقالب سرعان ما سينهض ذاك المدرج في دمائه لكن هروب الطرف الثاني أنهى تلك الفرضية.

أبلغ الأهالي شرطة النجدة التي أخطرت بدورها مأمور قسم شرطة العجوزة. تبدل المشهد أسفل الكوبري الرابط بين محافظتي القاهرة والجيزة لاسيما انتشار رجال المباحث تحت إشراف العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال.

دقائق معدودة احتاجتها مباحث العجوزة، لحسم أمر جثة عامل يبلغ من العمر 35 سنة، تلقى طعنة غائرة أعلى الصدر. صورة مكتملة التفاصيل شكلتها التحريات ورواية الزوجين "شهود عيان" وتوثيق كاميرات مراقبة مطلة على موقع الجريمة.

طارد رجال الشرطة المتهم وتمكنت مباحث العجوزة، من ضبطه والسلاح المستخدمة في الجريمة ليقر بفعلته "ساعة شيطان يا باشا.. نصيبه كده".

جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.