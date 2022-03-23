بعد عديد المشاهير.. "فنان الشعب" ينضم إلى قوات الدفاع عن كييف (فيديو)

المصدر: البيان

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بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، انضم تاراس كومبانيشينكو، الملقب بفنان الشعب إلى قوات الدفاع الإقليمية في كييف.

يعد كومبانيشينكو، شاعرا أوكرانيا متجولا مشهورا ورئيس فرقة خوريا كوزاتسكا الموسيقية، بحسب "يورونيوز".

بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، انضم الآلاف من الكتاب والممثلين ومقدمي البرامج التلفزيونية والصحفيين وقادة الرأي المشهورين إلى قوات الدفاع الإقليمية في كييف للدفاع عن وطنهم.

على سبيل المثال، المقدم التلفزيوني رومان فينتونيف وأيضا عميد كلية التاريخ في جامعة تاراس شيفتشينكو الوطنية إيفان باتريلياك ومطرب فرقة الروك الشعبية الأوكرانية ماندري سيرهي فومينكو (فوما) والمؤرخ الأوكراني والمقدم التلفزيوني فاختانغ كيمبياني وآخرون.