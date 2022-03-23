من المرجح أن تصبح أغلى لوحة من القرن الـ 20.. بيع لوحة لمارلين مونرو في مزاد

المصدر: البيان

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أعلنت دار كريستيز أول أمس الاثنين أن بورتريه للنجمة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو رسمها أيقونة فن البوب آرت آندي وارهول في الستينيات من القرن الماضي ستُعرض في مزاد في مايو بقيمة تقديرية تبلغ نحو 200 مليون دولار، وهو ما سيشكل رقماً قياسياً.

وقال أليكس روتر، رئيس إدارة الفنون في القرنين العشرين والحادي والعشرين بدار كريستيز إن اللوحة المسماة (شوت سيغ بلو مارلين) أو "لقطة لمارلين الزرقاء الرزينة" "من المتوقع أن تكون أغلى لوحة من القرن العشرين تباع في مزاد"، بحسب "يورونيوز".

وتعد اللوحة التي تحاكي وجه مونرو العام 1964، بشعر أصفر لامع ووجه وردي وظل عين أزرق فاتح، واحدة من خمس لوحات رسمها وارهول لمونرو.

وقال روتر "استخدم وارهول تقنية المسح الضوئي في هذه اللوحات وفي هذه اللوحة تحديداً، ولم يستخدمها مرة أخرى. لقد كان أسلوباً معقداً للغاية".

وكانت هذه اللوحة مملوكة لمؤسسة توماس ودوريس أمان في زيوريخ. وستعود جميع عائدات البيع للمؤسسة التي تكرس جهودها لتحسين حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم.

وقال مارك بورتر، رئيس مجلس إدارة الفرع الأمريكي لدار كريستيز: "سيشكل بيع هذه اللوحة منفردة المزاد الخيري الأعلى ربحا منذ مجموعة بيجي وديفيد روكفلر في العام 2018".