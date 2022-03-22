فعاليات تنبض بالحياة في تاون سنتر جميرا

المصدر: دبي - البيان

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يستعد تاون سنتر جميرا لاستقبال عطلة الربيع بتاريخ 25 و26 مارس، إذ يكتسي حلة ربيعية ملونة مزدانة بألوان الزهور والمساحات الخضراء؛ ليكون وجهة مميزة تنبض بالحياة للعائلة والأطفال معاً.

يستضيف تاون سنتر جميرا مجموعة من العروض المذهلة والفعاليات الترفيهية الممتعة، حيث ورش تزيين النباتات وفرصة مشاهدة العروض الحية مثل عرض الفقاعات وعروض السحر المذهلة، وسيتسنى للأطفال المشاركة بمجموعة من الألعاب المسلية، والرسم على الوجوه والتقاط الصور في منطقة التصوير في أجواء مستوحاة من فصل الربيع.

للتذكير فإن تاون سنتر جميرا هو المكان الأمثل للاحتفال ببداية الموسم الجديد والتسوق من المتاجر المفضلة.