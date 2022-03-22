يخطف طفلاً ويقتله خنقاً ثم يلقيه في الزراعات والسبب كلب

المصدر: البيان

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شهدت مدينة الإسماعيلية جريمة مروعة ، حيث أقدم شاب بقرية فايد بخطف طفل جاره وقتله خنقاً ووضعه في شِوال وتخلص منه من خلال إلقائه في الزراعات.

وفي التفاصيل، وبعد غيابه لسبعة أيام متتالية والبحث عنه في أرجاء قرية فايد استطاعت قوات الأمن وأهالي القرية العثور على جثة الطفل المفقود يوسف 10 أعوام، بها العديد من الإصابات داخل شوال.

وتقدم أهالي الطفل بتقديم بلاغ للجهات الأمنية يفيد بعثورهم على جثة طفلهم المفقود، وقامت الشرطة بتشكيل فريق للبحث في الحادثة للتأكد مما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الحادث أم لا.

وبانتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث ومعاينة جثة الطفل ونلقها إلى مشرحة، أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لفحص وتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، كما أمرت بإجراء التحريات حول الواقعة، وكشف لغز مقتل الطفل.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، ومركز شرطة فايد من القبض على خاطف وقاتل طفل الإسماعيلية الذي تغيب لمدة أسبوع، إلى هوية المتهم بخطفه وقتله.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى هوية القاتل بعد تفريغ الكاميرات ليتضح أنه جار الطفل، وتمكنت القوات الأمنية من تحديد مكان المتهم وإلقاء القبض عليه، واعترف بارتكابه للجريمة.

ومن جهتها قررت نيابة مدينة فايد بحبس المتهم بخطف وقتل طفل، بقرية العمار في محافظة الإسماعيلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وأكد الشاب أنه تخلص من الطفل بعدما شاهده وهو يقتل كلب أحد الجيران خنقاً فخاف من أن يفضح أمره فتخلص من الطفل بقتله ووضعه في شوال وألقى به في منطقة زراعية.