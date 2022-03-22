حملة تبرعات تجمع مليوني دولار "لإرسال بوتين إلى المشتري"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

جمعت حملة تبرعات تدعمها الحكومة الأوكرانية مليوني دولار، ولكن الهدف ليس تقديم مساعدات إنسانية للبلد الذي يتعرض لعملية عسكرية وسية، بل من أجل "إرسال بوتين إلى كوكب المشتري".

وسخر موقع Putina.net، الذي أطلقته وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، من الصعوبات التي يواجهها الجيش الروسي في عمليته العسكرية في أوكرانيا، ووعد بإرسال "الديكتاتور المتعطش للدماء بعيداً جداً".

وكشف ميخايلو فيدوروف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أن الأموال التي تم جمعها ستذهب إلى القوات المسلحة الأوكرانية وترميم البلدات والقرى في البلاد بعد القصف الروسي.

وكان فيدوروف قد غرد على حسابه في تويتر، قائلاً "العالم بأسره يريد موت بوتين. بانتظار ذلك سنمنح الأوكرانيين والعالم فرصة فريدة لإرسال بوتين إلى كوكب المشتري".

وأضاف "تبرعوا بمبلغ 2.99 دولار مقابل صاروخ. ستذهب كل الأموال لإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة".

وتأتي هذه "النكتة" بعد أيام من تحدي إيلون ماسك، مؤسس شركتي تيسلا وسبيس إكس لبوتين في "معركة فردية" والجائزة أوكرانيا.