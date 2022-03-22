وجبة جزر مع حمص تثير الجدل في بريطانيا

المصدر: (دبي - البيان)

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قررت سلسلة متاجر عريقة في بريطانيا، طرح وجبة خفيفة من قطع الجزر مع الحمص المنكه بالشوكولا.

وقد وجدت إقبالاً من المعجبين بها، في حين رفضها البعض الآخر. ولفت موقع «ديلي ميل»، إلى أن المتسوقين تفاجأوا بوجود قطع من الجزر في علبة تضم الحمص بالشوكولا على رفوف المتاجر. وشارك آدم مايدمينت، المذيع في نشرة المساء، في مانشستر، صورةً للعلبة على تويتر. وفي حين يجد الكثيرون أن تركيبة الحمص والشوكولا «مقرفة»، أكد آخرون أنهم أحبوها فعلاً.

وردّ البعض على تغريدة آدم، الذي أشار إلى أنه اشترى التحلية عن طريق الخطأ، مطالباً سلسلة المتاجر بالتوقف عن بيعه، لأنه «منفر». وكتبت مغردة أخرى «لقد قام شريكي اليوم بشراء الحمص بالشوكولا. أنا أحبه فعلاً، لكن هذا قد يكون أساساً لفسخ علاقتنا».