السعودية توضح آلية تحديد أعداد حجاج هذا العام

المصدر: البيان

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أوضح وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، إنَّ الدراسات قائمة لتحديد أعداد حجاج هذا العام، مشيرًا إلى أن تحديد الأعداد، سيكون بناء على التأكد من مأمونية الحج وسلامة الحجاج.

وقال الربيعة لقناة العربية أن القيادة حريصة جدًا على إقامة مشاعر الحج بسلام وهناك دراسات ما زالت جارية بالتنسيق مع القطاع الصحي.

وأضاف أن سلامة الحجاج تأتي في المقام الأول بناء على تقارير ستقرر القيادة بعدها كيفية الحج. وتابع، أن العمرة مفتوحة الآن للجميع بالطاقة الاستيعابية الكاملة بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وكان وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، دعا راغبي أداء العمرة، إلى الحجز عبر تطبيقيّ اعتمرنا أو توكلنا. وقال: «قبل عامين تم إيقاف العمرة بسبب الوباء، والآن متاحة للجميع، فالحمد لله على نعمه وفضله».