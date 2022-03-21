السعودية.. خبير طقس يُحذر من خروج الحيات والعقارب من جحورها

المصدر: البيان

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حذر خبير الطقس السعودي عبد العزيز الحصيني من خروج الحيات والعقارب والهوام من جحورها في هذه الأيام.

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، بعض التقلبات الجوية وسقوط أمطار على عدة أجزاء ومناطق بالمملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب المرصد الأوروبي لازالت فرصة الأمطار مهيأة اليوم الاثنين ومستمرة -بمشيئة الله- حتى صباح الثلاثاء، مشيرًا إلى أنها متوقعة على أجزاء من وسط وغرب وجنوب وشمال المملكة وشمال الشرقية الأمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد ورياح.

وأضاف أننا حاليًا فيما يسمى بالانقلاب الربيعي، حيث يحدث في النصف الشمالي من الأرض وتتعامد الشمس فيه على خط الاستواء بحيث تعبر فيها الشمس ظاهريا خط الاستواء منتقلة من النصف الجنوبي إلى النصف الشمالي بحيث تكون أشعة الشمس عامودية على خط الاستواء وهي فترة انتقالية تأخذنا بالتدريج من الشتاء إلى فصل الصيف.

وأشار إلى أنه عبر فصل الربيع يمكن تقسيم المناخ إلى ثلاثة:

1 – أوله يأخذ من خصائص الشتاء من ناحية البرودة ليلاً ومعتدل نهارًا.

2 – وسطه يصبح الليل لطيفا ويميل للحرارة نهارًا.

3 – فيما تكون أجواء آخر الربيع معتدلة ليلاً وحارة نهارًا.

وأكد أن هذه الفترة تشتهر بالتقلبات الجوية السريعة والمتلاحقة وأهم ظواهرها المناخية:

١- موسم الحميمين”بياع الخبل عباته”

اليوم الأثنين 21 مارس، هو بداية موسم الحميمين ونجومه “سعد الأخبية والمقدم”، وثاني منازل فصل الربيع حيث الانقلاب الربيعي حيث تتعامد الشمس على خط الأستواء يتساوى الليل والنهار ثم يأخذ النهار بالزيادة على حساب الليل وأيامه 26 يومًا.

2- تكثر فيه الرياح المتغيرة الاتجاه المثيرة للأتربة

وفي الانقلاب الربيعي يكون موسم المراويح أو الروايح أو السريات وهي سحب رعدية ممطرة، وأحيانًا تكون من السحب العملاقة الكاسرة وهي من النوع الخطرة التي تشتهر بعلو ارتفاعها وكثافة برقها وغزرة مطرها وشدة رياحها وكبر حبات بردها.

3- تخرج فيه الحيات والعقارب والهوام من جحورها

يأتي فيه قرصات برد وهي قليلة، حيث يقولون الأولون: ” يا ربنا ياكريم، اكفنا برد الحميم”، وهو كناية عن أن عودة البرد أمر وارد وينقلب الجو ويرجع البرد عليهم لذا تكثر أمراض الحسيية والأنفلونزا بسبب تقلبات الجوية، وتخرج فيه الحيات والعقارب والهوام من جحورها.

وعن خولة أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: ” من نزل منزلا، ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك”.

وطالب الجميع بتحصين أنفسهم وأهليهم بالأذكارالمأثورة في الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ والدخول والخروج والركوب والنزول.