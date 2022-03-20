مغن مصري تثير جدلاً صاخباً برفقة صديقته أمام الكعبة

المصدر: البيان

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أثار المغني المصري، أحمد عفروتو، الكثير من الجدل، بعد نشره صورا له بملابس الإحرام أمام الكعبة مع صديقته، أثناء أداءهما مناسك العمرة.

وظهر عفروتو في الصور التي نشرها على حسابيه على إنستغرام وفيسبوك، برفقة زميله مطرب الراب، مروان بابلو، لكن الصور المنشورة تضمنت أيضا صورتين لعفروتو مع صديقته التي لم يذكر اسمها، مرفقا تعليق "اللهم تقبل إن شاء الله".

ونالت الصور أكثر من 600 تعليق على صفحته على فيسبوك، متضمنة اتهامه بانتهاك قدسية الحرم الشريف، وتساؤلات بشأن كيفية سفر صديقته لأداء العمرة "من دون محرم"، وكيفية ظهورهما متلاصقين أمام الكعبة بدون أن يربطهما زواج، في حين طالبه البعض بعدم الالتفات إلى أي انتقادات.

كما أثار عدم قص المغني المصري شعره جدلا، ونال انتقادات أخرى كثيرة، إذ ظهر شخص آخر، في فيديو قصير، نشره عفروتو، يقص للأخير قطعة صغيرة من شعره، ثم يتساءل إن كان مظهره قد تضرر أم لا؟.. فيجيبه صوت أنثوي بالنفي.

وحسب ما نقلت عدة صحف مصرية، فقد علق عفروتو من خلال خاصية القصص القصيرة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، قائلا: "مش محتاج ده كله بس ده لتوعية الناس اللي مكسلين يعملوا سيرش.. قال الحسن: المسلم محرم ولعل بعض من ليس بمحرم أوثق من المحرم".

وكان عفروتو، أحيا مؤخرا حفلا غنائيا بصحبة مطربي الراب مروان بابلو وويجز، ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.