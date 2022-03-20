السعودية.. طلاق وإرجاع المهر كاملاً من زوجة مدخنة

المصدر: البيان

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كشف محام سعودي عن قضية رفعها زوج ضد زوجته بعد اكتشافه أنها كانت تدخن، ثم حصوله على حكم قضائي لصالحه.

وقال المحامي إبراهيم الحسين، في مقطع فيديو، لقي تفاعلا كبيرا على تويتر، إن فصول القضية ترجع لاكتشاف الزوج أن زوجته كانت تدخن قبل الزواج "واعترافها" بذلك.

وذكر المحامي إنها قالت إنها كانت تدخن في السابق و"تابت" بعد ذلك، لكن الزوج أصر على إنهاء هذا الزواج لأنه "لا يستطيع أن يستأمن امرأة كانت تدخن، وقد تعود للتدخين مرة أخرى مما يضر بعائلته وهو شخصيا"، وقال إنه "لا يرغب في امرأة من هذا النوع".



وأشار إلى أن القضية انتهت بإصدار القاضي قرارا بفسخ عقد النكاح وإرجاع المهر كاملا إلى الزوج وقيمته 180 ألف ريال.

وتباينت الآراء على هذه القضية، حسبما ورد في التعليقات على الفيديو.

وقال مغرد إن عقد الزواج لم يتضمن على الأغلب بندا يتعلق بمسألة التدخين، كما تساءل "كيف يسترجع المهر لسبب مثل هذا؟".

وأشار آخر إلى أنه كان بإمكان الزوج أن يحصل منها على "تعهد في حال رجوعها إليه يحق له الفسخ وإرجاع المهر".

وأضاف ثالث: "بما أنها أقلعت فلا أرى مبررا لإنهاء عقد النكاح الا في حال عودتها".