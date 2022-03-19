السطو بأسلوب «الأكشن».. يطلقون مفرقعات ويسرقون طاقم مسلسل «لوبين» .. والمتهمون 7 فرنسيين

المصدر: أ ف ب

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اتّهم القضاء الفرنسي سبعة شبّان بالضلوع في عملية سطو كبيرة في وضح النهار استهدفت طاقم عمل كان يصوّر الموسم الجديد من مسلسل "لوبين" المعروض عبر منصة "نتفليكس"، على ما أعلن مدّع عام فرنسي.

وكان الفريق التلفزيوني يصوّر مع الممثل عمر سي مشاهد من المسلسل في منطقة نانتير في ضاحية باريس في أواخر فبراير عندما هاجمهم نحو عشرين شخصاً مقنعاً.

وأطلق المهاجمون مفرقعات تجاه طاقم العمل ثم سرقوا معدّات تناهز قيمتها 300 ألف يورو (330 ألف دولار) قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقال المدعي العام في نانتير إنّ الفتية والشبان (تتراوح أعمارهم بين 13 و21 عاماً) الذين وُجّهت إليهم التهمة الجمعة، متّهمون بالضلوع في سطو مسلّح باعتبارهم جزءاً من عصابة منظمة وبتلقي مقتنيات مسروقة.

وقال مصدر مطلع على مجريات التحقيق لوكالة فرانس برس إنّ الأشخاص الضالعين في العملية معروفون سابقا لدى الشرطة، مشيراً إلى استرجاع بعض المعدات المسروقة إثر عمليات بحث.

ووُضع ثلاثة شبان قيد التوقيف، فيما يخضع الأربعة الآخرون للمراقبة القضائية.

ولا تزال الشرطة تبحث عن أعضاء العصابة الآخرين الفارين.

وحصد مسلسل "لوبين" ملايين المشاهدات عندما عُرض موسمه الأول عبر "نيتفلكس" السنة الفائتة.

ومثّل المسلسل أوّل عمل فرنسي يحظى بنجاح على هذا المستوى عبر منصة البث التدفقي الأميركية، فيما ينتظر الجمهور عرض الموسم الثاني بحماس.