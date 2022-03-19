ظاهرة «ابيضاض» تجتاح الحاجز المرجاني مجدداً

المصدر: (سيدني- أ ف ب)

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تأثر الحاجز المرجاني العظيم مرة جديدة جراء ظاهرة ابيضاض طالته «على نطاق واسع»، بحسب ما أعلنت السلطات الأسترالية، أمس، إذ تفاقم درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية في المحيط قبالة شمال شرق أستراليا المشكلات في هذا الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي.

وأعلنت السلطات المسؤولة عن موقع الحاجز المرجاني العظيم في تقرير تصدره أسبوعياً عن «رصد ابيضاض في المنتزه البحري كلّه».

وابيضاض المرجان هو ظاهرة اضمحلال تؤدي إلى بهتان اللون، وهو ناجم عن ارتفاع حرارة المياه، والذي يؤدّي إلى تنفير الطحالب التي تعطي المرجان لونه ومغذّياته.

وأوضحت السلطات أنّ عمليات مسح جوي أجريت فوق الشعاب المرجانية التي تمتد على مساحة 2300 كيلومتر، كشفت عن أضرار ناتجة من الإجهاد الحراري.

وارتفعت درجات حرارة البحر، حيث يقع المنتزه البحري خلال الأسبوع نصف درجة إلى درجتين مئويتين فوق المعدل، بينما شهد أقصى الشمال والمناطق الساحلية ارتفاعاً تراوح بين درجتين وأربع درجات فوق المعدلات الطبيعية.