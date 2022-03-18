أغنية "سولو" لـ "جيني" تسجل 800 مليون مشاهدة على يوتيوب

المصدر: يونهاب

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صرحت وكالة "واي جي إنترتينمنت" أمس الخميس بأن فيديو كليب أغنية "سولو" لعضو فرقة الفتيات بلاك بينك "جيني" سجل أكثر من 800 مليون مشاهدة على يوتيوب، وهي المرة الأولى لأية فنانة منفردة في البوب الكوري.

وقالت الوكالة المسيرة لأعمال الفرقة أن فيديو كليب "سولو" تجاوز 800 مليون مشاهدة في الساعة 3:24 في الصباح الباكر من أمس الخميس، بعد 3 سنوات و4 أشهر من عرضه في نوفمبر العام 2018.

وأصبحت "سولو" أول فيديو كليب لأية فنانة منفردة كورية يتخطى 800 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وقد تصدرت هذه الأغنية مخطط الأغاني العالمي لـ آيتونز (iTunes) عند عرضها.