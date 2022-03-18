لأول مرة منذ سنوات.. رحلة إلى محطة الفضاء الدولية لطاقم روسي بالكامل

المصدر: أ ف ب

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أقلع صاروخ سويوز على متنه ثلاثة رواد فضاء روس، اليوم، باتجاه محطة الفضاء الدولية، في وقت يزداد التوتّر بين روسيا والدول الغربية بسبب النزاع في أوكرانيا.

وانطلق الطاقم، الذي يقوده رائد الفضاء أوليغ أرتيمييف برفقة دنيس ماتفييف وسيرغي كورساكوف، عند الساعة 15,55 بتوقيت غرينتش، في رحلة ستستمرّ ثلاث ساعات باتجاه محطة الفضاء الدولية، حيث سيستقبلهم فريق مؤلّف من روسيين وأربعة أمريكيين وألماني، بحسب صور نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وكان التعاون الفضائي بين روسيا والدول الغربية أحد المجالات القليلة التي لم تتضرر كثيراً من العقوبات المفروضة على موسكو بعد ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

لكن مع ذلك، برزت بعض التوترات، لا سيّما بعد أن عيّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القومي دميتري روغوزين رئيساً لوكالة الفضاء الروسية روسكوزموس عام 2018.

ويؤكد روغوزين باستمرار دعمه لما تسميه روسيا "المهمة العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وكتب روغوزين، عبر "تويتر"، قبل ساعات قليلة من انطلاق البعثة الروسية: "للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، نحن أمام طاقم روسي بالكامل".

وكان المسؤول أكد قبل أيام أن العقوبات الغربية الأخيرة على موسكو قد تؤدي إلى سقوط محطة الفضاء الدولية.