الجوازات السعودية توضح مدة صلاحية جواز العمالة عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي

المصدر: البيان

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كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنه في حال انتهاء مدة خدمة العمالة المنزلية والرغبة بإصدار تأشيرة خروج نهائي، فيمكنهم السفر ويلزم لذلك وجود تأشيرة سارية المفعول ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد.

وشددت الجوازات على أنه يشترط لإصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أن لا تقل صلاحية سريان الجواز عن 60 يوما لتتمكن من إصدار التأشيرة.

وأكدت على صاحب العمل أنه في حال منح المقيم تأشيرة خروج نهائي فعليه متابعة مغادرته وعدم الاكتفاء بمنح التأشيرة فقط، وفي حال عدم معرفة مقر له، فعلى صاحب العمل إلغاء التأشيرة وتسجيل بلاغ تغيب، مفيدة بأنه يمكن إصدار بلاغ تغيب عبر "أبشر" آليا، وفق الشروط التالية، أن تكون هوية مقيم سارية الصلاحية، يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول، يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوما فقط عبر خدمة "تواصل" على "أبشر"، أن لا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل، إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يوما لا يتم إلغاؤه نهائيا.