الفكاهي بيت ديفيدسون لن يذهب إلى الفضاء

المصدر: أ ف ب

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أعلنت شركة "بلو أوريجن" للصناعات الفضائية أن الفكاهي الأمريكي بيت ديفيدسون الذي يتصدر عناوين أخبار صحافة المشاهير منذ الكشف عن علاقته مع نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، لن يذهب كما كان مقررا سابقا إلى الفضاء الأسبوع المقبل.

وقالت الشركة في بيان الخميس إن نجم برنامج "ساترداي نايت لايف" البالغ 28 عاما "لم يعد جاهزا للانضمام إلى طاقم رحلة +ان اس - 20+ للمشاركة في هذه المهمة".

ولم توضح الشركة المملوكة لجيف بيزوس التي دعت ديفيدسون للمشاركة في المهمة، أسباب انسحابه من هذه الرحلة المقرر إجراؤها أساساً في 23 مارس والتي تستمر 11 دقيقة على متن صاروخ من المقرر انطلاقه من غرب ولاية تكساس الأمريكية.

وتضم الرحلة خمسة ركاب آخرين بينهم خصوصا رجال أعمال، ممّن دفعوا ثمن مقاعدهم على الرحلة بسعر لم يُكشف عنه.

وقد أرجئت الرحلة إلى 29 مارس. وأعلنت "بلو أوريجن" عزمها الكشف قريبا عن اسم راكب سادس ضمن طاقم الرحلة.

وكان جيف بيزوس شارك بنفسه في أول رحلة على صاروخ "نيو شيبرد". ومذاك، نقلت هذه المركبة خصوصا الممثل وليام شاتنر المعروف بدور الكابتن كيرك في سلسلة "ستار تريك"، وأيضا لورا شيبرد تشرشلي ابنة آلان شيبرد أول أمريكي ذهب إلى الفضاء.