فيديو .. تركي آل الشيخ يشارك في حفلة تنكرية بشخصية سيمبسون

المصدر: البيان

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نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، أمس الخميس، مقطع فيديو، على حسابه في تويتر، ظهر فيه متنكرا بشخصية هومر سيمبسون أحد أبطال مسلسل "The Simpsons" الكرتوني الشهير.

وظهر تركي آل الشيخ محاطا بعدد من الأشخاص المتنكرين بشخصيات مثل باتمان وميكي ماوس وقال: " سعيد أنا اليوم بمشاركتكم في الحفلة التنكرية في البوليفارد وونتروندرلاند ندعوكم بكرة لحفلة تنكرية أكبر وأقوى ويا ريتني كنت معاكم تحياتي لأهل الرياض".

وشهدت الرياض العديد من المشاركات من شباب وفتيات بأزياء تنكرية مختلفة لأشهر شخصيات الكرتون والرعب.

يذكر أن عائلة سيمبسون The Simpsons ذا سيمبسونز هو مسلسل أمريكي كرتوني، كوميدي من إنتاج شركة فوكس، وهو موجه للكبار فقط.

ويعد أطول وأنجح مسلسل كرتوني يعرض على شاشات التلفزيون الأمريكي، حيث بلغ حتى الآن 32 جزءا و694 حلقة.