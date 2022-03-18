كانت تقود بسرعة 230 كلم.. صديقة ساز القحطاني تكشف تفاصيل وفاتها

المصدر: البيان

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كشفت نجوى العبد الله، صديقة مشهورة سناب شات السعودية الراحلة "ساز القحطاني"، عن تفاصيل الحادث الأليم الذي تعرضت له، وآخر حديث دار بينهما.

وقالت نجوى العبد الله، في مكالمة هاتفية لبرنامج يا هلا: "آخر تواصل كان قبل وفاتها بأيام قليلة، كلمتني الساعة 4 الفجر كانت تعبانة شوي ومصدعة، وفي طريقها لبيتها".

وتابعت: "الصبح جاني خبر الوفاة ما صدقت، كان صدمة، لأنه لم يكن هناك شيء وكانت الأمور تمام".

وعن السبب وراء وقوع الحادث، أوضحت صديقتها المقربة أن "ساز" كانت تقود السيارة بسرعة كبيرة، وصلت إلى 230 كلم وبالتالي صار الحادث، مضيفة: "توفت وقت وقوع الحادث".

ووجهت نجوى رسالة إلى مروجي الشائعات حول أسباب الحادث، قائلة: "كل الشائعات التي يتم نشرها غير صحيحة، والبنت ماتت في حادث وهي في الجنة إن شاء الله، كل الناس يريدون فقط يطلعون تريندات بهذه الشائعات".

وساز القحطاني، مدونة سعودية أثارت الكثير من الجدل ونجحت في الانتشار داخل السعودية، وهي تعمل أيضاً عارضة أزياء.

ولدت بالسعودية، عام 2000، وبعد مرحلة المراهقة بدأت تنشر فيديوهات مضحكة مع صديقاتها، ثم شاركت في عروض أزياء داخل السعودية.

وأشارت تقارير أن سبب وفاة ساز، هو تعرضها لحادث سير على طريق العروبة في الرياض، ومن ثم نقلها للمستشفى لإسعافها، وبعد دخول ساز القحطاني المستشفى بساعات تحدثت وسائل الأنباء المحلية في السعودية عن وفاتها، كما انتشرت صور من الحادث المروع.