رمال الصحراء تغزو قمم البيريني والألب وتمنح ثلجها لوناً بنياً.. فيديو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نحت متزلجون على الجليد ممرات باللونين الأبيض والبني في محطة التزلج بياو إنغالي في جبال البيريني عقب عاصفة ترابية قدمت من الصحراء الكبرى باتجاه مناطق في إسبانيا وفرنسا والبرتغال.

وقالت وكالة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي التابعة للاتحاد الأوروبي، أول امس الأربعاء، إن العاصفة نتجت عنها صعوبة في التنفس في أجزاء كبيرة من إسبانيا، وزادت من ساعات عمل فرق النظافة في فرنسا والبرتغال لإزالة طبقة الغبار من على السيارات والمباني.

واستيقظ العديد من الأوروبيين على سماء باللون الرمادي القاتم ودرجات اللون البرتقالي في جبال الألب السويسرية نتيجة الجزيئات الصغيرة التي قطعت آلاف الكيلومترات عبر البحر الأبيض المتوسط.