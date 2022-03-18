دبابير تلحق الدمار بطائرات في مطار بريسبان الأسترالي

المصدر: البيان

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تسببت مجموعة من الدبابير في فساد طائرات وأثرت على تكنولوجيا الطيران في مطار بريسبان، كما يعمل علماء البيئة على حل المشكلة، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

وعُثر على دبابير في مطار بريسبان تقوم بصنع أعشاش طين داخل أنابيب تجريبية لجهاز مجوف يستخدم لحساب سرعة الطائرة، مما خلق مشاكل لأطقم الطيران.

وقد تم اعتبار أغطية الأنابيب أفضل حل للمشكلة، ولكن في العام 2018 أقلعت رحلة الخطوط الجوية الماليزية والأغطية في مكانها.

ونتيجة لذلك، لم تتمكن الأطقم من تحديد سرعة الطائرة، ما عرض جميع ركابها للخطر.

وقال رئيس مكتب سلامة النقل الأسترالي، أنجوس ميتشل “إن عواقب الإقلاع بدون مؤشرات موثوقة للسرعة الجوية يمكن أن تكون كارثية، وقد حدث ذلك في جميع أنحاء العالم في الماضي”.

كما ذكر تقرير لمكتب سلامة النقل الأسترالي أن الدبابير انتشرت على الأرجح خارج نطاق السيطرة.

ويعمل عالم البيئة آلان هاوس مع مطار بريسبان لحل المشكلة.