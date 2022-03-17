الذكور أكثر ثقة للهبوط بطائرة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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كشفت دراسة حديثة في نيوزيلندا أن الذكور أكثر ميلاً من الإناث للاعتقاد بأنهم قادرون على الهبوط بطائرة، بعد مشاهدة مقطع فيديو من بضع دقائق على موقع «يوتيوب».

ويبدو أنه عندما يتعلق الأمر بتقييم قدراتهم الخاصة، فإن الرجال أكثر ثقة، إذ بعد أن قام باحثون في جامعة وايكاتو النيوزيلندية، بعرض مقطع فيديو على حوالي 582 شخصاً من الجنسين، طوله 3 دقائق و44 ثانية لطيار يهبط بشكل مفاجئ، وهو مقطع فيديو «عديم الفائدة» لأنه لا يعطي فكرة عن كيفية التحليق بطائرة، كانت ثقة الرجال بقدراتهم على الهبوط بالطائرة أعلى من النساء بـ12.24 نقطة من أصل 100 بعد مشاهدة كلا الجنسين الفيديو.

وأفاد موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أنه في الفيديو الذي تم عرضه على المشاركين، لم يكن بالإمكان رؤية أدوات التحكم في الطائرة، لذلك لم يقدم مقطع الفيديو نظرة ثاقبة إضافية حول كيفية التحليق بالطائرة، ومع ذلك، صنف الرجال ثقتهم في الهبوط بالطائرة أعلى من النساء.

وقال الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة «الجمعية الملكية للعلم المفتوح»: «يميل الرجال أن يكونوا أكثر ثقة في معارفهم وقدراتهم من النساء، حتى في بيئة عالية المخاطر مثل المنافسة والجري والغوص».

وأضافوا: إن هذه الفجوة في الثقة المفرطة بين الجنسين أكثر انتشاراً عندما يطلب من الناس تقييم أدائهم في مهمة تصنف من النوع الذكوري حسب الجنس، وعلى النقيض من ذلك، لا تظهر النساء نفس الثقة المفرطة في نوع المهام المصنفة «أنثوية» حسب الجنس.

وعلى الرغم من الغرور الأكثر وضوحاً لدى الرجال، إلا أن كلا الجنسين على العموم، كانا أكثر ثقة في الهبوط بالطائرة «دون التعرض للموت» بعد مشاهدة مقطع الفيديو. واستنتج مؤلفو الدراسة أن الحصول على تمثيل مرئي يمكنه مساعدة المشاهد على تخيل أنه قادر بالفعل على الهبوط بالطائرة.