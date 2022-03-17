شاهد آخر صورة للشابة السعودية ساز القحطاني قبيل وفاتها

المصدر: البيان

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تداول متابعون سعوديون آخر صورة ظهرت فيها ساز القحطاني قبيل وفاتها، حيث نشرت عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي صورة بوجهها وابتسامتها المعروفة قبل أن تلقى حتفها بساعات.

وساز القحطاني، مدونة سعودية أثارت الكثير من الجدل ونجحت في الانتشار داخل السعودية، وهي تعمل أيضاً عارضة أزياء.

ولدت بالسعودية، عام 2000، وبعد مرحلة المراهقة بدأت تنشر فيديوهات مضحكة مع صديقاتها، ثم شاركت في عروض أزياء داخل السعودية.

تشير التقارير الواردة عن سبب وفاة ساز، إلى تعرضها لحادث سير على طريق العروبة في الرياض، ومن ثم نقلها للمستشفى لإسعافها، وبعد دخول ساز القحطاني المستشفى بساعات تحدثت وسائل الأنباء المحلية في السعودية عن وفاتها، كما انتشرت صور من الحادث المروع.

ونالت صورة سارة الأخيرة إعجاب واستحسان المتابعين في اول الامر قبل أن تتحول التعليقات غلى دعوات لها بالرحمة والمغفرة.