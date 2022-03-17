من هي ساز القحطاني وتفاصيل اللحظات الأخيرة؟

المصدر: البيان

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بعد وفاة نجمة مواقع التواصل الاجتماعي مشهورة سناب شات في السعودية ساز القحطاني، بدأ المتابعون بنشر صورها عبر صفحاتهم الخاصة، معبرين عن حزنهم الكبير لرحيلها.

وتعرضت ساز القحطاني لحادث سير أليم على طريق العروبة في الرياض، مع شخص اسمه شاهر الشيباني، ما أدى إلى وفاتها فورا بعد الحادث متأثرة بجروحها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آخر صورة كانت قد شاركتها القحطاني مع متابعيها عبر حسابها الخاص، والتي ظهرت فيها تاركة خلفها ابتسامتها التي أثرت بجميع محبيها.

وتعد ساز إحدى أشهر نجمات مواقع التواصل الاجتماعي، ويتفاعل معها عدد كبير من المتابعين، اذ تشارك معهم يومياتها من الحفلات وزياراتها للاماكن العامة، ومختلف المناسبات، وقاعدتها الجماهيرية كبيرة جدا.

ساز القحطاني هي فتاة سعودية تبلغ من العمر 22 سنة، وتعد من أشهر نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وخاصة سناب شات.

ويتابع ساز القحطاني الآلاف من السعوديين على المنصات المختلفة حيث تشارك معهم تفاصيل حياتها اليومية ورحلاتها وزياراتها لشتى الاماكن.

وعملت ساز القحطاني أيضًا كعارضة أزياء من خلال حفلات ومهرجانات الموضة والأزياء التي نُظمت في المملكة العربية السعودية.

تشير التقارير الواردة عن سبب وفاة ساز القحطاني، إلى تعرضها لحادث سير على طريق العروبة في الرياض، ومن ثم نقلها للمستشفى لإسعافها.

وبعد دخول ساز القحطاني المستشفى بساعات تحدثت وسائل الأنباء المحلية في السعودية عن وفاتها، كما انتشرت صور من الحادث المروع.

ومع ظهور الصورة نالت اعجاب واستحسان المتابعين في اول الامر قبل أن تتحول التعليقات غلى دعوات لها بالرحمة والمغفرة.