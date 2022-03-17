تفاصيل صادمة.. خادمة تكشف سبب وضع فضلاتها في طعام أسرة كويتية لمدة عام؟

المصدر: البيان

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ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض على عاملة منزلية كانت تضع فضلاتها في طعام أسرة كويتية بشكل منتظم لمدة عام.

وعللت الخادمة فعلتها الشائنة المقززة بأن الغرفة المخصصة لإقامتها منفصلة عن بقية الغرف حيث توجد أعلى سطح المنزل!

واحتجزت وافدة تعمل خادمة منزلية في نظارة أحد مخافر العاصمة الكويتية، فيما وقع مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة اللواء عابدين العابدين قرار إبعادها إدارياً، بعد إقدامها على تصرف شديد الغرابة وجرم يتنافى مع ما وضعته أسرة كويتية فيها من ثقة بوضعها فضلات في طعامهم بشكل منتظم على مدى أكثر من عام.

مقطع فيديو

ورغم أن مصدراً أمنياً قال: كان من الممكن أن توجه للمتهمة جريمة الشروع في القتل وتعمد إلحاق أذى جسيم إلى جانب تهم أخرى خاصة في ظل وجود مقطع فيديو قدمته الأسرة يصور فعلتها ورسالة بعدم الركون إلى العمالة المنزلية والاطمئنان إليها لدرجة الثقة العمياء.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة الأنباء الكويتية فقد كشف مصدر أمني أن مواطنا تقدم صباح أمس ببلاغ إلى الجهات الأمنية مصطحباً معه خادمته، وهي من الجنسية الهندية، ومقطعاً مصوراً يكشف جريمتها.

تضع الفضلات السائلة في إناء ثم توزعها على الأطعمة والمشروبات

وقال المصدر إن المواطن أوضح أنه ومنذ فترة بدأت الأسرة تشعر بأن الأطعمة التي تعدها لهم الخادمة ليست على ما يرام وأن هناك تغيراً في مذاقها، فلجأت إلى وضع كاميرا مراقبة دون أن تعرف الخادمة فكانت الصدمة القوية برصد الخادمة تضع الفضلات السائلة في إناء ثم توزعها على الأطعمة والمشروبات.

وأضاف المصدر: بمواجهة الخادمة الهندية بالمقطع الذي صور داخل غرفة إعداد طعام المواطن اعترفت بأنها تفعل ذلك من باب الانتقام من الأسرة وأنها تعمد إلى تلويث الأطعمة والمشروبات بطرق أخرى أيضا.

وعللت الخادمة فعلتها الشائنة المقززة بأن الغرفة المخصصة لإقامتها منفصلة عن بقية الغرف حيث توجد أعلى سطح المنزل!