تفاصيل انتحار قاتل الأسرة الكويتية في العارضية

المصدر: البيان

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أقدم المتهم الهندي قاتل عائلة كويتية مكونة من الزوج والزوجة وابنتهما في منطقة العارضية، على إنهاء حياته منتحراً داخل السجن المركزي مساء أمس.

وقال مصدر أمني: إن المتهم الهندي شنق نفسه داخل العنبر المحتجز بداخله.

وأضاف، أن المتهم قام باستخدام قطعة قماش وشنق نفسه في السرير المكون من دورين داخل الزنزانة، حيث أحكم غلقها على رقبته حتى فارق الحياة.

وأشار المصدر، إلى أن قيادات السجن المركزي فتحت تحقيقاً موسعاً للوقوف على كيفية انتحاره، وجرى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة للمعاينة ومباشرة تحقيقاتها.

وشهدت منطقة "العارضية" جريمة مروعة، راح ضحيتها 3 أفراد من أسرة واحدة حيث تم العثور عليهم مقتولين في أماكن متفرقة داخل منزلهم، لافتة إلى أنه تم ضبط المتهم، وهو من جنسية هندية .

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قامت بالاطلاع على كاميرات المراقبة للمنازل المجاورة لمكان الواقعة، وتبين دخول شخص مجهول الهوية إلى منزل المجني عليهم، وبتكثيف التحريات حوله تم التوصل إلى هويته وعمل كمين محكم له، وتم ضبطه في منطقة الصليبية.

وأفاد بأنه بيوم الواقعة قام بالتوجه الى منزل المجني عليهم وذلك لأخذ مبلغ مالي يطالبهم به، وأحضر معه كيسا به ملابس بديلة بقصد تغييرها، مما يؤكد إصراره على ارتكاب الجريمة.

كما ذكرت أن "المتهم أفاد بأنه قام بتفتيش المنزل بعد ارتكاب الجريمة، وعثر على مبلغ مالي وقدره 300 دينار كويتي، ومصوغات ذهبية قام بسرقتها وبيعها، حيث تم العثور على كافة الفواتير الخاصة ببيع الذهب".