الدنمارك تسعى لخلق أجيال جديدة من غير المدخنين

المصدر: البيان

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كشفت الحكومة الدنماركية عن خططها لخلق أجيال جديدة من غير المدخنين عن طريق منع بيع جميع منتجات التبغ والنيكوتين لمن ولدوا بعد العام 2010.

وقال وزير الصحة الدنماركي ماغنوس هيونيكه إن حكومته على استعداد لبدء رفع الحد الأدنى لسن المسموح لهم شراء منتجات التبغ "إذا اقتضت الضرورة"، بحسب "يورونيوز".

ولا يمكن لمن هم أقل من 18 عاماً شراء منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية طبقاً للقانون الحالي في الدنمارك.

ويقول هونيكه إن 31% من السكان الذين تبلغ أعمارهم بين 15 و29 هم من المدخنين في الدنمارك.

وأشار الوزير إلى أن التدخين هو المسبب الأول للإصابة بالسرطان في الدنمارك، وهو ما يؤدي إلى وفاة 13,600 شخص جراءه كل عام.

وأظهر استطلاع أجراه الاتحاد الدنماركي للسرطان موافقة 64% (67% ممن هم ما بين 18 و34 عاماً) من الأشخاص على منع بيع منتجات التبغ لمن ولدوا بعد 2010.

وكانت دول كنيوزيلندا قد أعلنت خططاً مشابهة بتدريج رفع سن من يسمح لهم بشراء منتجات التبغ بدءاً من العام 2027.