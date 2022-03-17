المصدر: البيان

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تجمعت المئات من النساء الأرامل في معبد جوبيناث في بلدة فريندافان بشمال الهند لإحياء مهرجان الألوان أو ما يعرف بمهرجان هولي.

وللمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، خرج آلاف الهنود إلى الشارع للاحتفال بهذه المناسبة الشعبية التي تحتفي بحلول فصل الربيع، متحررين من القيود التي فرضت في الأعوام السابقة لمكافحة فيروس كورونا، بحسب "يورونيوز".

وتقام احتفالات ضخمة بالمناسبة في مختلف أنحاء البلاد، ويتم نثر مسحوق الألوان والمياه المصبوغة وسط أجواء صاخية.

مع اقتراب الربيع.. الهنود في الشارع للاحتفال بمهرجان هولي للألوان (فيديو)https://t.co/ryabjZGBy5#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Wov6H6EWGC — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 16, 2022