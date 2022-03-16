كتاب عن بوتين يتصدر قائمة المبيعات في بريطانيا

المصدر: أ ف ب

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تصدر كتاب لصحافية بريطانية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسبب لها بسلسلة دعاوى قضائية من أفراد الأوليغارشية الروسية، بينهم رومان أبراموفيتش، قائمة المبيعات في المملكة المتحدة، على ما أعلنت الدار الناشرة له اليوم الأربعاء.

وكتبت مديرة دار "وليام كولينز بوكس" أرابيلا بايك عبر تويتر أن كتاب كاثرين بيلتون بعنوان "Putin's People" ("شعب بوتين") الذي نُشر لأول مرة العام 2020، هو "كتاب الجيب غير الخيالي الأكثر مبيعا في المملكة المتحدة".

وكان الكتاب قد احتل المركز السابع في قائمة "صنداي تايمز" للكتب الأكثر مبيعا الأسبوع الماضي.

وكاتبة هذا الكتاب، الذي نال استحسان النقاد، كانت تعمل مراسلة سابقة في صحيفة "فاينانشال تايمز" في موسكو، وقد رُفعت ضدها سلسلة دعاوى قضائية من أفراد في الأوليغارشية الروسية، بينهم رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم.

وثلاثة من أفراد الأوليغارشية هؤلاء صدرت في حقهم عقوبات من الحكومة البريطانية بسبب صلاتهم مع الكرملين، بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وبعد نشره لأول مرة، أصبح "Putin's People" من أكثر الكتب مبيعا بحسب قائمة صنداي تايمز. وارتفعت المبيعات مجددا مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي زادت الاهتمام لدى العامة بالرئيس الروسي.

وشكرت كاثرين بيلتون في تغريدة دار النشر "هاربر كولينز" المالكة لـ"وليام كولينز بوكس" على "حرصها على إبقاء الكتاب على الرفوف رغم سيل الدعاوى القضائية غير المسبوق العام الماضي".

وتوصلت دار "هاربر كولينز" أخيرا إلى تسوية رضائية للخلاف بينها ورومان أبراموفيتش في ديسمبر 2021، ووافقت على تعديل بعض المقاطع في الطبعات المستقبلية من الكتاب عنه، لا سيما في ما يتعلق بدور الكرملين في استحواذه على نادي تشيلسي العام 2003.

واستمعت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إلى كاثرين بيلتون الثلاثاء بشأن الإجراءات القانونية التي بدأها أفراد الأوليغارشية ضد الصحافيين.

وتعرض رومان أبراموفيتش لعقوبات بريطانية في 10 مارس، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر التعامل مع الأفراد والشركات في المملكة المتحدة.

تعني هذه العقوبات أنه لن يكون قادرا على رفع مثل هذا الإجراء القانوني في المحكمة العليا بمساعدة شركة محاماة بريطانية.