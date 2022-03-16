الجوازات السعودية: يمكن للمرأة المتزوجة السفر بدون تصريح

المصدر: البيان

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جددت المديرية العامة للجوازات في السعودية التأكيد على إمكانية سفر النساء لمن بلغن 21 عامًا دون الحاجة لإذن.

وأوضحت المديرية أنه يمكن لمن بلغن 21 عامًا من النساء، السفر دون الحاجة لإذن بذلك، مبينة أن صلاحية الجواز عند السفر للدول العربية 3 أشهر والدول الأخرى 6 أشهر، وفقا لموقع أخبار 24 السعودي.

وجاء تأكيد مديرية الجوازات ردًا على استفسار ورد إليها من بعض الأشخاص حول مدى إمكانية سفر المرأة المتزوجة بدون تصريح سفر من زوجها.