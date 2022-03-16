الكويت.. عاملة تضع فضلاتها في طعام أسرة لمدة عام

المصدر: وكالات

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ألقت الأجهزة الأمنية الكويتة القبض على عاملة منزلية كانت تضع فضلاتها في طعام أسرة كويتية بشكل منتظم لمدة عام بغرض الانتقام.

وكان أفراد الأسرة يشكون في تغير مذاق الطعام، فلجأوا إلى وضع كاميرا مراقبة في المطبخ لينصدموا بما تفعله العاملة التي أقرت بالذنب، مبررة ذلك بإقامتها في غرفة نوم على سطح المنزل.

وبحسب جريدة "الأنباء" الكويتية فأن مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة وقع قرار إبعادها إداريا،بعد إقدامها على تصرفها الغريب.

وقال الصحيفة:منذ فترة بدأت الأسرة تشعر بأن الأطعمة التي تعدها لهم الخادمة ليست على ما يرام، فلجأت إلى وضع كاميرا مراقبة، دون معرفة العاملة التي رصدتها الكاميرا وهي تضع الفضلات في إناء ثم توزعها على الاطعمة والمشروبات.

وأضافت،بمواجهتها بالمقطع الذي صور داخل غرفة إعداد طعام المواطن اعترفت بأنها تفعل ذلك من باب الانتقام من الأسرة، وأنها تعمد إلى تلويث الأطعمة والمشروبات بطرق أخرى أيضا.