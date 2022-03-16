اللي متعود على الشقا بيموت فجأة .. شاب مصري يتوقع وفاته قبل 10 أيام

المصدر: البيان

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توفي شاب مصري يقطن في مركز منوف في محافظة المنوفية بعد 10 أيام من تنبؤه بوفاته، وشيع المئات من أهالي مدينة منوف جنازته من مسجد أولاد غانم، وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي وانهيار عدد من أفراد أسرته.

وتداول رواد مواقع التواصل قصة الشاب المتوفى والذي نشر قبل أيام "بوست" على صفحته في فيسبوك كتب فيه «اللي متعود على الشقا ما بيتعبش.. بيموت فجأة»، وهو ما تحقق بعد 10 أيام من نشر البوست، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأصدقاء المتوفى بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان»، وفقا لصحيفة الوطن.

وقال عدد من أقارب الشاب المتوفى، إن الفقيد كان مريضا بالسرطان، ولكنه كان يقاوم المرض بشكل مستمر منذ إصابته بالمرض الخبيث وكان صابرا على المرض على الرغم من صغر سنة حيث إنه يبلغ من العمر 27 سنة، موضحين أن الفقيد كان محبوبا من الجميع وكان يعمل في أحد المحال التجارية بجانب دراسته في إحدى الكليات في بورسعيد.