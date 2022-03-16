مصر ..تطور جديد في قضية كريم الهواري

المصدر: البيان

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قضت محكمة جنح الشيخ زايد في مصر ، بحبس اثنين من محاميي كريم الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهواري، لمدة 6 أشهر مع النفاذ، وذلك لاتهامهما بانتحال صفة أعضاء هيئة قضائية، ومحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة في حادث تصادم في منطقة الشيخ زايد، وإتلافها، وهي الواقعة التي يحاكم فيها كريم الهواري، بتهمة دهس 4 شباب، والتسبب في وفاتهم بالخطأ.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بضبط وإحضار محاميين هاربين، كانا بصحبة المتهمين اللذين تم حبسهما، وتبين أن صاحب الفيلا الموجود عليها الكاميرا التي سجلت الحادث، فوجئ بـ4 أفراد يطرقون الباب، ويطلبون منه مراجعة كاميرات المراقبة، لأنهم أعضاء نيابة عامة، ويباشرون التحقيقات في الواقعة.

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على نجل رجل الأعمال محمد الهواري، المتهم بارتكاب حادث مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، الذي أسفر عن مصرع 4 شباب، بسبب قيادته سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة، لجلسة 5 فبراير المقبل للاطلاع.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة لاتهامه بإحراز جوهر مخدر الكوكايين، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقاد سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة مما تسبب في مصرع المجني عليهم، بسبب إهماله ورعونته وعدم احترامه للوائح والقوانين الخاصة.