المحشي المسموم.. حاول التخلص من والده وزوجته فقتل أخاه

المصدر: البيان

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حاول عامل التخلص من والده وزوجته في الصف بمحافظة الجيزة في مصر، عن طريق دس «السم» لهما في المحشي، وقادت الصدفة شقيقه من زوجة أخرى لوالده إلى تناول الطعام، فأصيب هو الآخر ونُقل إلى المستشفى للعلاج مع والده إلا انه توفي متأثرا بإصابته.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة في مصر حول واقعة إصابة فلاح في العقد السابع من عمره ووفاة نجله في منتصف العقد الثاني بحالة تسمم أن شقيق المتوفي ونجل المصاب من زوجة أخرى وراء ارتكاب الواقعة بوضع مادة سامة مبيد حشري لوالده وزوجة والده فتصادف تواجد شقيقه المتوفي الذي تناول الطعام المسموم رفقة والده المصاب.

وبسحب وسائل إعلام مصرية كانت البداية بتلقي العقيد تامر صالح مفتش مباحث مركزي شرطة الصف وأطفيح بمديرية أمن الجيزة إخطارا من المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف يفيد بتلقيه إشارة من المستشفي تفيد باستقبال فلاح في العقد السابع من عمره مصاب بحالة تسمم وكذا استقبال نجله في منتصف العقد الثاني مصابا بحالة تسمم ولفظ الاخير أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وبالانتقال والفحص تبين أن المصاب والمتوفي تناولا "محشي" معد في المنزل وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل المصاب وشقيق المتوفي من زوجة أخرى وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه واقتياده إلي ديوان المركز.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد قتل والده وزوجة والده ووضع مادة سامة مبيد حشري على الطعام فتصادف تواجد شقيقه المتوفي الذي تناول الطعام ولم يكن قصده قتل شقيقه وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.