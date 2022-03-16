وسادة «تتنفس» لتخفيف الشعور بالقلق

المصدر: (سان فرانسيسكو ـ د ب أ)

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طور فريق من الباحثين في بريطانيا، أخيراً، جهازاً يشبه الوسادة يمكنه محاكاة حركة التنفس لدى الإنسان. وتشير الدلائل إلى أن هذا الجهاز، إذا ما احتضنه الشخص، يمكنه أن يقلل من الشعور بالاضطراب الذي يصيب الطلاب المقبلين على الامتحانات. وعادة ما يتم علاج الاضطرابات والشعور بالقلق من خلال أدوية معينة وجلسات علاج نفسي، غير أن هذه الوسائل قد تكون مكلفة وغير مؤكدة النتائج وقد تؤدي إلى حدوث أعراض جانبية. ويؤكد الباحثون أن هذه الوسائل المساعدة، مثل الوسادة التي تتنفس، قد تساعد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مؤقتة. وقد طورت الباحثة أليس هاينز من جامعة بريستول في بريطانيا عدة نماذج أولية قبل التوصل إلى الشكل النهائي للوسادة. وخلصت الدراسة المنشورة على الموقع الإلكتروني «ميديكال إكسبريس» المتخصص في الأبحاث الطبية إلى أن الوسادة التي تتنفس يمكنها أن تقلل الشعور العام بالقلق والاضطراب.