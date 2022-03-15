القبض على سعودي قتل زوجته في عرعر

المصدر: البيان

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تمكنت الشرطة السعودية بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم "الثلاثاء"، من القبض على سعودي اعتدى على زوجته بمدينة عرعر، ما أدى إلى وفاتها..

وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية ، بأن دوريات الأمن بمدينة عرعر قبضت على سعودي اعتدى على زوجته ما أدى إلى وفاتها.

واضاف، إنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

يذكر أن الحادثة وقعت في حي الضاحية، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابساتها الغامضة، وسط أنباء تشير إلى أن الجاني، يعاني بسبب اضطرابات نفسية.

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